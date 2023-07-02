تحت شعار «التكرار».. أفلام عيد الأضحى إعادة للقصة وأسماء الأعمال

بعد عرض أفلام الموسم السينمائي لعيد الأضحى المبارك، تظهر ملامح كل عمل والفكرة المراد طرحها، حتى ولو كانت على سبيل الإمتاع والإضحاك فقط، ومن الطبيعي أن تتشابه بعد الخطوط الدرامية بين الأعمال الفنية وبعضها، ولكن فى الموسم السينمائي الحالي اتضح التكرار السمة الأساسية والثابتة لكل عمل منهم، بل وصل الأمر أن فيلم مستر إكس يكرر نفس الاسم لفيلم الفنان القدير فؤاد المهندس، وفى السطور التالية نرصد لكم أبرز أوجه التكرار لكل عمل فني من أفلام الموسم السينمائي الحالي لعيد الأضحى.

«مستر إكس» الأبرز بالقصة والعنوان

اسم الفيلم

لا يوجد مبرر لتكرار نفس اسم العمل الفنية لعمل فنى آخر، بل وسلسلة أفلام فؤاد المهندس "مستر إكس" تعد من أبرز أفلام الكوميديا فى تاريخ السينما المصرية، ولكن تكرار اسم الفيلم ليس السمه الأساسية للتكرار لهذا العمل.

القصة

تدور أحداث الفيلم حول شخص يؤسس منظمة سرية تسعى لمساعدة الرجال على تطليق زوجاتهم، وهو ما تم مناقشته في العديد من الأعمال الفنية أبرزها:

مسلسل "يا رجال العالم اتحدوا" وهو كان الهدف منه أيضًا تأسيس جمعية للرجال للإتحاد ضد ما يعانون منه من النساء، بطولة حسين فهمى، غادة عبدالرازق، حسن حسنى، ماجدة زكى، إسعاد يونس، والإخراج حسن بشير.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، بيومى فؤاد، محمود حافظ، رحاب الجمل، والإخراج أحمد عبد الوهاب.

فيلم "نادى الرجال السري"

وكان الهدف منه هو تأسيس ناد لمساعدة الرجال على خيانة زوجاتهم دون اكتشاف الأمر، الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، ماجد الكدوانى، بيومى فؤاد، تأليف أيمن وتار والإخراج خالد الحلفاوى.

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فيلم "تاج" ليس الأول للرجل الخارق

يعتبر الترويج لفيلم "تاج" للفنان تامر حسني بأنه العمل الفني الأول لفكرة الرجل الخارق، هو معلومة مغلوطة وغير حقيقية حيث ناقشت الكثير من الأعمال الفنية القديمة والحديثة تلك الحالة الفنية، وأبرز تلك الأعمال.

فيلم "العتبة جزاز"

جسد من خلالها الفنان فؤاد المهندس قوه خارقه إستثنائية بمجرد سماع أغنية العتبة جزاز، ويتحول إلى شخصية فرافيرو، والتى تستطيع القفز من ارتفاعات كبيرة إلى جانب القيام بأعمال خارقة.

سلسلة أفلام "مستر إكس" للمهندس

وقدم من خلالها الفنان فؤاد المهندس شخصية مجرم دولى خطير، وظهر من خلال العمل بشخصية خارقة، وفى مشهد سرد من قبل رجال الأمن لطرق اتباعه جرائمه ظهرت شخصية إكس الخارقة، وكانت الجملة الأشهر طوال أفلامه "إكس ملوش نهاية".

فيلم "أونكل زيزو حبيبى"

وجسد من خلالها الفنان محمد صبحي شخصية شاب ضعيف وهزيل، يمر بالعديد من المواقف الصعبة، ليساعده أحد أقاربه بالحقن بعلف شيطاني تعرض لإشعاع ليحوله لشخصية خارقة، ويستطيع القيام بأعمال خارقة للعادة.

فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، تأليف تامر حسنى والإخراج سارة وفيق.

مسلسل "الرجل العناب"

وهو قدم الشخصية الخارقة بشكل كوميدي، ولكن بزى كامل وقناع، ويستطيع الطيران وتم قيامه بالكثير من الأعمال البطولية الخارقة أيضًا.

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فيلم "بيت الروبي"

مناقشة السوشيال ميديا أمر هام لما تمثله من ركن أساسى من الحياة فى العصر الحالى، ويناقش فيلم "بيت الروبي" السوشيال ميديا إيجابًا وسلبًا، ولكنه لم يكن العمل الأول يتطرق للسوشيال ميديا وهناك العديد من الأعمال أبرزها:

مسلسل "وراء كل باب"

وكان يقدم المسلسل بطريقة حلقات منفصلة، وفي إحدى القصص قدم فكرة بعض تعاملات الشباب مع للسوشيال ميديا، وخطورة ما يقومون به، وتم المعالجة من خلال رصد واقع السوشيال ميديا داخل المجتمع.

الكبير أوي

ناقش مسلسل الكبير أوي بشكل كوميدي هوس التريند والسوشيال ميديا فى الفترات الأخيرة داخل مجتمعنا، وقدم بشكل كوميدى ساخر حالة الهوس التى أصابت الكثير من مستخدمى ورواد السوشيال ميديا وما نتج عن تلك الحالة وما ترتب عليه للفرد والمجتمع.

فيلم بيت الروبى بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، نور، والإخراج بيتر ميمى.

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فيلم "البعبع" اللص التائب

يشارك فيلم البعبع للنجم أمير كرارة بالموسم السينمائي الحالي لعيد الأضحى، ويقدم كرارة من خلال الفيلم شخصية مجرم تائب تعرف من خلال بعض المواقف على فتاة ووقع فى غرامها، وهى الحالة الفنية التى تم تجسيدها فى الأعمال الفنية كثيرًا وأبرزها:

"فيلم المشبوه"

قدم من خلال العمل الزعيم عادل إمام شخصية اللص التائب والذي وقع فى غرام فتاة، وتتصاعد الأحداث بشكل درامي تشويقي من خلال العمل، والذى حقق نجاحًا كبيرًا ومن أنجح أفلام الزعيم.

فيلم "مجرم مع مرتبة الشرف"

تدور أحداث الفيلم حول مجرم تاب عن الإجرام، تقوده الصدفة لفتاة تتنكر لتسرق بنك بسبب ظروف مرض ابنتها، فيتورط معها دون ذنب، فيقع فى غرامها وتكتمل الأحداث فى تصاعد درامى ومواقف من التشويق والإثارة.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، باسم السمرة، تأليف إيهاب بليبل والإخراج حسين المنباوي.