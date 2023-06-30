تونس: إحباط 7 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 45 مجتازًا

أحبطت السلطات التونسية 7 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبطت 76 تونسيًا وأنقذت 45 مجتازًا.

وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي في بيان يوم الخميس، أن وحدات تابعة للمنطقة البحرية بصفاقس إقليم الوسط تمكنت من نجدة وإنقاذ 45 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.

إقليم الحرس البحري بالساحل يحبط 7 عمليات اجتياز خلال ليلة العيد من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء من طرف وحدات إقليم الحرس البحري بالوسط.

وأشارت إلى وحدات المنطقة البحرية بنابل تمكنت من إحباط 4 عمليات اجتياز تم ضبط خلالها 44 شخصا وحجز 3 زوارق، كما تمكنت الوحدات التابعة للمنطقة البحرية بالمنستير من إحباط عمليتي اجتياز وضبط 19 مجتازا تونسيا كما تم حجز زورق مطاطي و2 محركات و4 حاويات بنزين في حين غرق المركب الثاني.

وتمكنت المنطقة البحرية بسوسة من إحباط عملية اجتياز وضبط 13 مجتازا بسواحل النفيظة وحجز الزورق والمحرك.

وفي سياق متصل، تمكنت وحدات مكافحة الإرهاب بإقليم الحرس الوطني ببنزرت من ضبط عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات.