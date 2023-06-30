خطة مكثفة بالأقصر لتأمين ذكرى 30 يونيو واحتفالات عيد الأضحى

أنهت محافظة الأقصر، استعداداتها للاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، بالتزامن مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت مديرية أمن الأقصر، تكثيف الخدمات المرورية، وذلك استكمالاً لخطتها لتأمين احتفالات عيد الأضحى وإحياء ذكرى 30 يونيو، وذلك تجنباً لحدوث أي اختناقات أو تكدس مروري طوال أيام العيد، والعمل على تحقيق سيولة في الحركة المرورية بجميع شوارع وميادين المحافظة.

وتضمنت الاستعدادات الأمنية لاستقبال احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، استنفار القوات المشاركة في عملية تأمين الاحتفالات بنطاق المحافظة وهي (قوات الأمن - سيارات الإطفاء - سيارات المفرقعات - سيارات النجدة - سيارات التدخل السريع- الأقوال الأمنية)، وتكثيف جولات القيادات الأمنية على مختلف المزارات الأثرية والسياحية، للاطمئنان على الحالة الأمنية، ومتابعة الخدمات المعينة لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد، في مختلف مناطق المحافظة.

كما تم تفعيل الأقوال الأمنية وإحكام السيطرة الأمنية والفحص الجدي، ومداومة المرور لإشعار المواطنين بالأمن والأمان، ورفع كافة الإشغالات التي تعيق حركة المرور وحركة المارة من المواطنين، وانتشار ضباط المرور في جميع الشوارع الجانبية لضبط المخالفات المرورية وحالات السير عكس الاتجاه، لضبط الشارع الأقصري.

كما تم التأكيد على رفع السيارات المتروكة، وتكثيف تواجد القوات في الأماكن التي تشهد زحام، خاصة كورنيش النيل، بالإضافة إلى نشر القوات الخاصة والشرطة النسائية في المتنزهات العامة والحدائق، لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد وخاصة السيدات.