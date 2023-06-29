بالصور .. الأهلي يستعيد قمة الدوري بثلاثية في البنك

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز بعد الفوز على مضيفه البنك الأهلي، بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة.

بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأفشة وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

وجلس على دكة البدلاء كل من: على لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل ومحمد فخري.





تقدم الأهلي في الدقيقة الثامنة عشر عن طريق علي معلول من ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثاني في الدقيقة الثلاثين من تسديدة من خارج من منطقة الجزاء، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة سجل كهربا الهدف الثالث





بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده الى النقطة الثامنة والستين ويتخطى بيراميدز بفارق نقطة ولكن الاهلي لعب ٢٦ مباراة بينما لعب بيراميدز ٣١ مباراة ويتبقى للمارد الأحمر ٥ مباريات مؤجلة