السجن المؤبد لتشكيل عصابي بتهمة جلب مواد مخدرة والإتجار فيها

أصدرت محكمة جنايات شبرا، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حكما بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من باكستاني و٣ آخرين بالسجن المؤبد، بعد توجيه تهمة جلب وترويج المواد المخدرة لهم، وغرامة مالية 2 مليون جنيه لكل منهم، ومصادرة المخدرات والأسلحة المضبوطة، والسيارات المستخدمة في الواقعة.

جاء في التحقيقات أن باكستاني يحمل الجنسية المصرية، بعد زواجه من مواطنة مصرية، يدعى " م. ر.ج" ، تزعم تشكيلا عصابيا، يضم كل من " ع.ج. م" ، و"ع.ال .ر" ، وباكستاني آخر يدعى " ر.خ. د"؛ متخصص في جلب المخدرات وتوزيعها على التجار في مصر.

أضافت التحقيقات أن المتهمين جلبوا كمية كبيرة من المواد المخدرة، ولعتزموا توزيعها على التجار في القاهرة، وفي سبيل ذلك قاموا بنقلها عبر طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ثم إلى مركز منشأة القناطر، وقاموا بنقلها عبر منطقة شبرا.

وتابعت التحقيقات أن رجال الأمن بعد إعداد الأكمنة اللازمة تمكنوا من ضبط المتهم مستقلا سيارة "جيب"، وعثر بداخلها 4 أجولة تحتوي على 812 طربة حشيش، و86 كيلو بانجو، و30 ألف قرص مخدر متنوع، ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية 16 ألف دولار، و230 ألف جنيه، وسلاحين ناريين، وتليفون ثريا بخط دولي.

ونجح رجال الأمن في ضبط سيارة أخرى بها باقي المتهمين، كانت تتبع السيارة الأولى.

عند مواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، بجانب المواد المصورة التي تسجل تفاصيل الواقعة، والتي صورها رجال المساعدات التقنية بوزارة الداخلية، باستخدام التقنيات الحديثة، أقروا بارتكاب الجريمة.