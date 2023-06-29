الشوط الأول .. الأهلي يتقدم على البنك بهدفين







تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مضيفه البنك الأهلي، بهدفين دون رد في الشوط الاول من المباراة المقامة بينهما على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تقدم الاهلي في الدقيقة الثامنة عشر عن طريق علي معلول من ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثاني في الدقيقة الثلاثين من تسديدة من خارج من منطقة الجزاء.





بدأ الاهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأفشة وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

وجلس على دكة البدلاء كل من: على لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل ومحمد فخري.