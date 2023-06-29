صور.. حملة 100 يوم صحة بميادين طور سيناء وشرم الشيخ في العيد

تواصلت اليوم الخميس فعاليات مبادرة 100 يوم صحة تحت رعاية رئيس الجمهورية ، بميادين مدينتي طور سيناء وشرم الشيخ من خلال العيادات المتنقلة وقدمت خدماتها للمواطنين أثناء احتفالهم بأيام عيد الأضحى المبارك ، بمشاركة الفريق الطبى المدرب .

تشمل المبادرة تقديم كافة الخدمات ومنها مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة والكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة والكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وصحة الأم والجنين وفحص المقبلين على الزواج وفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) ويتم تقديم خدمات المبادرة بكافة مدن المحافظة ومن خلال العيادات المتنقلة وللتفاصيل من خلال الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥ أو الدخول على الموقع الإلكتروني: www.100millionseha.eg

تأتي المبادرة بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، وتحت إشراف الدكتور عبد التواب عريضة ، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء ،

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