حملة “100 يوم صحة” بمطروح تواصل أعمالها أيام عيد الأضحى.. صور

قام الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، بالمرور على الفرق الثابتة والمتنقلة بحملة 100 يوم صحة ومتابعة أعمالها المختلفة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين، الذين أثنوا على عمل الحملة، وأشادوا بالخدمة المقدمة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملة تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وتسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية، وتنفذ الحملة بمحافظة مطروح من خلال 24 وحدة رعاية أساسية و18 فريقا متحركا سيتم زيادتهم تدريجيا، طبقا لعدد المنتفعين وتستمر فعالياتها فى الفترة من ٢٥ يونيو وحتى الأول من أكتوبر 2023.

وأضاف سالم أن الحملة تقدم خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى (دعم صحة المرأة المصرية _ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين )، كذلك يتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال 18 فريقا متحركا بالعيادات المتنقلة ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات (دعم صحة المرأة المصرية ، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية) وكذلك تقدم خدمات الصحة الإنجابية من خلال تلك المبادرات، وكذلك يوجد منفذين لتقديم خدمة فحص المقبلين على الزواج.

رافق وكيل الوزارة أثناء المرور الدكتورة حنان سمير عضو الطب العلاجى، والدكتورة ريهام رفعت مدير إدارة مطروح الصحية، والدكتور أحمد حسن عضو المكتب الفنى، والدكتور أحمد عماد منسق المبادرات بالمديرية، وعاصم النحاس المسئول الإعلامي للمديرية.

حملة “100 يوم صحة” بمطروح تواصل أعمالها خلال إجازة عيد الأضحى

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