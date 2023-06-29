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الخميس 29 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| مقتل تاجر فاكهة في بولاق الدكرور.. عاطل يخنق زوجته حتى الموت بسبب العيدية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت “البوابة نيوز”، عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء طول اليوم؛ والتى كان منها: 3 عاطلين يقتلون تاجر فاكهة في بولاق الدكرور ، عاطل يخنق زوجته حتى الموت بسبب العيدية في أوسيم، ومقتل الطفلة "آيتن" على يد والدها بالإسكندرية .. وإليكم التفاصيل.


دماء على المزلقان.. 3 عاطلين يقتلون تاجر فاكهة في بولاق الدكرور

https://www.albawabhnews.com/4831957


جريمة العيد.. عاطل يخنق زوجته حتى الموت بسبب العيدية في أوسيم

https://www.albawabhnews.com/4831947

 

كتم أنفاسها حتى الموت.. مقتل الطفلة "آيتن" على يد والدها بالإسكندرية

https://www.albawabhnews.com/4832090

دماء علي فراش الزوجية.. حكاية مقتل ثلاثينية على يد زوجها لشكه في سلوكها بالفيوم


https://www.albawabhnews.com/4832088


"الدجال أوهمنا بوجود كنز".. اعترافات لصوص الآثار بمنطقة الجمالية

https://www.albawabhnews.com/4831909


بدعوى علاجها من المس الشيطاني.. مقتل فتاة ضربا بالحزام علي يد شقيقها في دار السلام

https://www.albawabhnews.com/4832091

 

 

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