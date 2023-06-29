نشرة الحوادث| مقتل تاجر فاكهة في بولاق الدكرور.. عاطل يخنق زوجته حتى الموت بسبب العيدية

رصدت “البوابة نيوز”، عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء طول اليوم؛ والتى كان منها: 3 عاطلين يقتلون تاجر فاكهة في بولاق الدكرور ، عاطل يخنق زوجته حتى الموت بسبب العيدية في أوسيم، ومقتل الطفلة "آيتن" على يد والدها بالإسكندرية .. وإليكم التفاصيل.
دماء على المزلقان.. 3 عاطلين يقتلون تاجر فاكهة في بولاق الدكرور
https://www.albawabhnews.com/4831957
جريمة العيد.. عاطل يخنق زوجته حتى الموت بسبب العيدية في أوسيم
https://www.albawabhnews.com/4831947
كتم أنفاسها حتى الموت.. مقتل الطفلة "آيتن" على يد والدها بالإسكندرية
https://www.albawabhnews.com/4832090
دماء علي فراش الزوجية.. حكاية مقتل ثلاثينية على يد زوجها لشكه في سلوكها بالفيوم
https://www.albawabhnews.com/4832088
"الدجال أوهمنا بوجود كنز".. اعترافات لصوص الآثار بمنطقة الجمالية
https://www.albawabhnews.com/4831909
بدعوى علاجها من المس الشيطاني.. مقتل فتاة ضربا بالحزام علي يد شقيقها في دار السلام
https://www.albawabhnews.com/4832091