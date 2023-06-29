نشرة الحوادث| مقتل تاجر فاكهة في بولاق الدكرور.. عاطل يخنق زوجته حتى الموت بسبب العيدية

رصدت “البوابة نيوز”، عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء طول اليوم؛ والتى كان منها: 3 عاطلين يقتلون تاجر فاكهة في بولاق الدكرور ، عاطل يخنق زوجته حتى الموت بسبب العيدية في أوسيم، ومقتل الطفلة "آيتن" على يد والدها بالإسكندرية .. وإليكم التفاصيل.



دماء على المزلقان.. 3 عاطلين يقتلون تاجر فاكهة في بولاق الدكرور

https://www.albawabhnews.com/4831957



جريمة العيد.. عاطل يخنق زوجته حتى الموت بسبب العيدية في أوسيم

https://www.albawabhnews.com/4831947

كتم أنفاسها حتى الموت.. مقتل الطفلة "آيتن" على يد والدها بالإسكندرية

https://www.albawabhnews.com/4832090

دماء علي فراش الزوجية.. حكاية مقتل ثلاثينية على يد زوجها لشكه في سلوكها بالفيوم



https://www.albawabhnews.com/4832088



"الدجال أوهمنا بوجود كنز".. اعترافات لصوص الآثار بمنطقة الجمالية

https://www.albawabhnews.com/4831909



بدعوى علاجها من المس الشيطاني.. مقتل فتاة ضربا بالحزام علي يد شقيقها في دار السلام

https://www.albawabhnews.com/4832091