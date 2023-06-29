إقبال كبير على خدمات مراكز الشباب بشمال سيناء ثاني أيام العيد

استقبل مركز شباب الشهداء بشمال سيناء المواطنين من مختلف الشرائح العمرية لقضاء أوقاتهم و الإحتفال بعيد الأضحى المبارك في إطار تنفيذ مبادرة " العيد أحلى بمراكز الشباب " تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و الدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء و الكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب و الرياضة بشمال سيناء .

من جانبه أكد وزير الشباب و الرياضة أن مبادرة العيد أحلى بمراكز تأتي تأكيداً على دور مراكز الشباب المجتمعى و الريادي ليشمل جميع أنحاء الجمهورية من مختلف المحافظات من المدن و النجوع و القرى الأكثر احتياجاً لتقديم خدمات مراكز الشباب للمواطنين و تحقيق أقصي استفادة من خدمات مراكز الشباب واستغلال كافة الاماكن والموارد المتاحة الاستيعاب اكبر عدد من المترددين من رواد مراكز الشباب.

وقال صبحى، ان مراكز الشباب في الفترة الاخيرة تشهد طفرة نوعية للبنية التحتية من خلال الدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة وما اضافته مشروعات الطرح الاستثماري B.O.T من بصمة واضحة غيرت الصورة الذهنية لمراكز الشباب بما يضاهي حجم أمال وطموحات شباب الجمهورية الجديدة، ليجعل مراكز الشباب محور إهتمام لتصل خدماته الي جميع أفراد الأسرة المصرية وتلقي بها كافة احتياجاتها اليومية خلال قضاء الأوقات وممارسة الانشطة المختلفة داخل مراكز الشباب.

تأتي مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب ضمن السعي نحو تشجيع كافة أفراد الأسرة المصرية لقضاء اوقاتهم داخل مراكز الشباب خلال أيام عيد الأضحى المبارك حيث تم الاعداد والتجهيز للمبادرة من خلال السادة وكلاء الوزارة - مديري المديريات طبقا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لتكثيف الانشطة والبرامج والفعاليات داخل المراكز في عيد الأضحى المبارك.