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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
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تصاعدت تداعيات حرق المصحف الشريف على يد متطرف في السويد خلال الساعات الماضية.

وتعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الأسبوع المقبل في مقرها بمحافظة جدة، بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية، اجتماعًا طارئًا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف التي جرت في دولة السويد أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم، الخميس، أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع الإجراءات تجاه هذه الأعمال الدنيئة والتعبير عن الموقف الموحد ضد عملية تدنيس المصحف الشريف.

حرق المصحف الشريف متطرف السويد منظمة التعاون الإسلامي