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الخميس 29 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تحذيرات في اليابان من أمطار غزيرة على المناطق الساحلية

أمطار
أمطار
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حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من هطول أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على البحر بداية من غربي البلاد إلى شمالها خلال يوم غد الجمعة، وبعد غد السبت؛ بسبب الأمطار الموسمية النشطة.

وقالت الوكالة - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الخميس - إنه من الممكن أن تحدث كوارث في الأماكن التي تضررت فيها الأرض بسبب الأمطار، محذرة من أنه قد يكون هناك هطول أمطار غزير في المناطق التي عادة ما يكون هطول الأمطار فيها أقل، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت، أن مخاطر الكوارث لا تزال مرتفعة في بعض المناطق مع استمرار هطول الأمطار في جميع أنحاء البلاد منذ يوم الاثنين الماضي، وأنه من المتوقع أن تظل جبهة الأمطار الموسمية حول اليابان.

وشددت على أن جبهات الأمطار عادة ما تكون أكثر نشاطًا خلال أواخر شهري يونيو/ حزيران ويوليو/تموز، وأنه يتعين على الأشخاص أن يظلوا في حالة تأهب قصوى للأمطار الغزيرة.

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