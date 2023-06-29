تونس تدين بشدة إحراق نسخة من المصحف بالسويد

أدانت تونس بشدة إقدام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم بمدينة ستوكهولم السويدية، تزامنا مع احتفال المسلمين فى شتى أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك، فى استفزاز صارخ ومتعمد لمشاعرهم وازدراء لمعتقداتهم.

وأعربت الخارجية التونسية، فى بيان اليوم الخميس، عن رفضها القاطع لهذه الجريمة النكراء وهذه الممارسات البغيضة، البعيدة كل البعد عن حرية الفكر والتعبير، والمنافية للقيم الإنسانية الكونية التى جاءت بها الكتب السماوية المقدسة.

وتدعو تونس المجموعة الدولية للتدخل العاجل من أجل وضع حد لتصاعد حوادث إحراق المصحف الشريف وتنامى ظاهرة الإسلاموفوبيا، وملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم، وتؤكد مجدّدا ضرورة نبذ العنف والكراهية والتطرف، وإعلاء قيم الوسطية والتسامح والتعايش السلمى بين الشعوب، التى كرّسها الدين الإسلامى الحنيف.