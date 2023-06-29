خبير سياحي: إقبال كبير على المحميات الطبيعية في مرسى علم والفيوم

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أن هناك إقبال كبير من المواطنين على المحميات الطبيعية في مرسى علم والفيوم.

وأضاف إن الإقبال جاء بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن الدولة المصرية نحجت في تخطي الهزة التي تعرضت لها منذ أعوام في مجال السياحة.

وتابع "هزاع" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" مساء اليوم الخميس، أنه في عام 2019 تم الوصول إلى 13 مليون سائح، بعيدا عن سوق السياحة الروسية، موضحا أن جميع الأسواق السياحة على مستوى العالم كانت موجودة في مصر.

وأشار الخبير السياحي إلى أن الدولة المصرية، قامت بعملية تسويق كبيرة للسياحة، من خلال حملات إعلامية كبيرة، مؤكداً أنه من خلال تلك الحملات استطاعت أن تجذب أسواق كثيرة من الشرق الأوسط ومن دول أرووبا الشرقية وأوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية.