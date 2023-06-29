بالصور.. وكيل الرياضة بالقليوبية يشارك فى احتفالات مبادرة "العيد أحلى"

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية مساء اليوم الخميس ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، احتفالات مركز شباب الرملة ببنها بمبادرة “العيد أحلى” بمراكز الشباب التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

رافق الصبروط فى جولته كلا من الدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية للشباب ، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة ، وعامر حمدى مدير إدارة الشباب، وأحمد يحيى مدير إدارة شباب بنها، ومحمود شعبان معاون المدير العام مدير المركز الاعلامى بحضور صفوت قايتباى رئيس مجلس إدارة المركز .



شهدت الاحتفالات حضور كثيف من النشئ والشباب أعضاء المركز وأسر وأهالي وسكان المنطقة ، وتضمنت فقرات فنية وعرائس وماسكات.

وقدم فريق مراكز الفنون التابع لمديرية الشباب والرياضة فقرات فنون شعبية احتفالا بعيد الاضحى المبارك ، بالإضافة للاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمركز من ملاعب ،صالات بلياردو ،تنس طاولة ، العاب الكترونية وملاهى وحدائق الاطفال بالمركز، إلى جانب عروض التنورة وتوزيع جوائز وهدايا على المشاركين .

أكد الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والبرامج خلال إجازة العيد استمرارا لتنفيذ مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب والتى لاقت نجاحا كبيرا منذ إطلاقها نظرا لما حققته من استيعاب لشريحة كبيرة من المواطنين بكافة فئاتهم العمرية للاحتفال بالعيد داخل مراكز الشباب وتأكيدا للدور المجتمعى الذى تحققه مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية .

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قد وجه مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى داخل مراكز الشباب وإتمام التجهيزات اللازمة بداية من استقبال المصلين لأداء صلاة العيد وتنفيذ فاعليات المبادرة على مدار ايام العيد و تكثيف التغطية الإعلامية للحدث من جانب وحدة المنسقين الإعلاميين بوزارة الشباب والرياضة والمراكز الاعلامية بالمديريات ،كما حرصت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، على تشكيل غرفة عمليات موسعة لتشمل كل الادارات الفرعية وكافة قطاعات المحافظة لمتابعة الفاعليات والأنشطة داخل مراكز الشباب خلال اجازة العيد .