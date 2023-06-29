البنك الدولي: ضخ استثمارات بتريليونات الدولارات لمواجهة التغيرات المناخية

اعتبرت مجموعة البنك الدولي، ضخ استثمارات تقدر بعشرات تريليونات الدولار سنويا في الأسواق النامية والصاعدة من شأنه تحقيق أهداف التنمية المناخية والتصدي لمخاطر التغير المناخي بما يساهم في تقليص معدلات الفقر.

كشف تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي حول الاستثمارات في الأسواق الصاعدة والنامية، عن أن دعم القطاع الخاص له دور مهم في تحقيق معدلات التنمية.

ذكرت مجموعة البنك أن مختبرات التي سبق إطلاقها من قبل البنك الدولي والخاصة باستثمارات القطاع الخاص تعزز تلك التوجهات لتحقيق وتيرة نمو سريع.

أوضحت مجموعة البنك، أن هناك استثمار في تفعيل القدرات القيادية للقطاع الخاص ما يحقق نتائج ملموسة.



