برامج تدريبية في الملكية الفكرية بجامعة حلوان

أطلق الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية المتميزة في مجال الملكية الفكرية خلال الفترة يوليو - أغسطس ٢٠٢٣ وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتقدم بعض البرامج التدريبية بنظام اونلاين.. ويتم تنفيذ تلك البرامج بالمعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان.

وأشار الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد الي انه بمجرد اكتمال العدد المناسب لكل برنامج يبدأ التنفيذ مباشرة.

والبرامج المتاحة تغطي: الملكية الفكرية والتمويل في البنوك والمصارف، التحكيم والوساطة في منازعات الملكية الفكرية، التقييم الاقتصادى لأصول الملكية الفكرية، حقوق التأليف والحقوق المجاورة، العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية،مهارات الكتابة الأكاديمية في القانون والملكية الفكرية،الجوانب العملية لإنفاذ قانون الملكيةالفكرية في العالم الرقمي،المعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة، براءات الأختراع والأصناف النباتية الجديدة،الملكية الفكرية للمشروعات الصغيرة المتوسطة والتنمية الاقتصادية.. والتسجيل يمكن الدخول علي الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/bsfuW7viX4