"الحرب دائما هزيمة".. رسالة بابا الفاتيكان لوفد من زوجات سفراء أوكرانيا



استقبل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان مساء أمس الأربعاء في بيت القديسة مارتا بدولة حاضرة الفاتيكان وفداً من ثماني عشرة امرأة أوكرانية هن زوجات سفراء أوكرانيين يمثلون بلدهم في مختلف أنحاء العالم.

كانت الوفد حضر مقابلة البابا العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان صباح أمس الأربعاء، وشارك صباح اليوم الخميس في القداس الاحتفالي الذي ترأسه الحبر الأعظم بمناسبة عيد القديسين بطرس وبولس.



"الحرب هي دائماً هزيمة"

البابا فرنسيس عاد مجددا ومن خلال هذه العبارة “الحرب هي دائما هزيمة” ليسلط الضوء على أهوال الصراعات المسلحة، بدءاً من الصراع الدائر في أوكرانيا.

جاءت كلماته هذه عصر أمس الأربعاء أثناء استقباله وفداً من جمعية زوجات الدبلوماسيين الأوكرانيين المنتشرين في العالم.

النساء الأوكرانيات سلمن البابا فرنسيس رسالة وبعض الهدايا وعبرن عن امتنانهن لهذا اللقاء، وأجرين حواراً مع الحبر الأعظم قال خلاله إنه عندما كان في الحادية عشرة من عمره تعلم أن يخدم القداس باللغة الأوكرانية على يد كاهن أوكراني كان يقيم في بوينوس أيريس، مضيفا أن هذا الكاهن استُدعي لاحقا إلى روما حيث أصبح أسقفا.

عصر الثلاثاء الماضي كانت زوجات السفراء الأوكرانيين حاضرات خلال عرض فيلم توثيقي بشأن نضال أوكرانيا في سبيل الحرية، وكان البابا قد شاهد هو أيضا هذا الشريط عندما عُرض في قاعة السينودس في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، في الذكرى السنوية للغزو الروسي لأوكرانيا وبداية الحرب.

يوم الاثنين كان الوفد متواجداً في إسطنبول حيث التقى ببطريرك القسطنطينية المسكوني برتلماوس الأول.