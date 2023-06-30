ضبط 32 مخالفة تموينية خلال حملات على 6 قرى بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية تضمن نتائج الحملات المُنفذة خلال ثانى أيام عيد الأضحى المبارك لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة و أيضًا مدى صلاحيتها للحفاظ على سلامة المواطنين، حيث أسفرت الحملات التى استهدفت الأسواق والمحال العامة والمخابز بنطاق عدد من قرى مركز دمياط عن تحرير ٣٢ محضرًا للمخالفين.

وتضمنت تلك المخالفات ١٠ محاضر للمخابز وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة بمتوسط عجز فى الرغيف يتراوح ما بين ٨ إلى ١٥ جرام وعدم الإنتاج الفعلى وكذا القيام بالضرب الوهمي على ماكينة التوزيع ، وأيضًا التصرف فى عدد ٩ شيكارة دقيق خارج منظومة الإنتاج وفى غير الغرض المخصص من أجله والتى يستحق عنها سداد فروق أسعار لصالح هيئة السلع التموينية.

وبالاسواق تم ضبط مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار السلع ومخالفة الاشتراطات الصحية ، فضلا عن إعدام ٥٩ كجم دهون مخزنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي والتحفظ على ١٢ عبوة عسل ابيض مجهولة المصدر .

شدد كلا من الدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطرى بدمياط، والدكتور طارق يوسف ابو النجا مدير ادارة المجازر والتفتيش على اللحوم ، على ضرورة تكثيف المرور على محلات الجزارة حيث قامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش والدكتورة ولاء جعفر رئيس قسم المجازر بالاشتراك مع إدارة المتابعة بالمحافظة التموين والصحة بضبط ٢٠٤كيلو من اللحوم البلدية الجاموسى والبقرى خارج المجازر الحكومية والدواجن الكاملة والمتبلة والكبدة وبها علامات فساد وتغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الادمى.

تم تحرير المحاضر اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق حيث أسفرت الحملات المنفذة خلال اليوم ،عن تحرير ٦٦ محضرا وذلك لرصد مخالفات تضمنت بيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى و بيع لحوم مكشوفة وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة الاشتراطات الصحية ، هذا إلى جانب إعدام ٤٠ كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

