وسيلة لإعطاء انطباع جيد.. العالم يحتفل بيوم المصافحة بالأيدي

يوافق اليوم 29 يونيو اليوم العالمي للمصافحة بالأيدي، والمصافحة هي وسيلة اتصال مهمة في العديد من الثقافات، ويهدف يوم المصافحة للاحتفال بالسلام بشكل عام.

بحسب ما ذكر موقع daysoftheyear فربما نشأت المصافحة كدليل على النية السلمية بين شخصين، لأن المصافحة تعني أن اليد لا تستطيع حمل سلاح أو أن المصافحة بدأت كبادرة وعد أو قسم، والمصافحة بين البشر قديمة جدًا حيث يرجع تاريخ إحدى أقدم صور المصافحة إلى عام 900 قبل الميلاد بين ملوك آشور وبابل.

في العديد من الثقافات حول العالم استمرت المصافحة في التعبير عن الشعور بالترحيب والقبول والتكريم والاحترام والسلام. قد يكون لدى البلدان والثقافات المختلفة عادات مختلفة تحيط بالمصافحة.

على سبيل المثال في بعض الأحيان تأتي المصافحة مع القبلة وفي أماكن أخرى يصافح الرجال ولكن النساء لا يصافحون.

تأسس اليوم العالمي للمصافحة في عام 2005 من قبل مريام رودي، وكان الهدف من هذا اليوم هو الترويج لأهمية المصافحة كوسيلة لإحداث انطباع جيد.

تقول رودي، مدربة التطوير المهني، إن المصافحة هي لفتة أساسية لتكوين الانطباعات الأولى وتنمية العلاقات المهنية.