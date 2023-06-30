علماء يكتشفون البروتين المسؤول عن الشيخوخة

قام علماء في دراسة رائدة بالكشف عن البروتين المسؤول عن شيخوخة الجلد، حيث توصلوا إلى أن التثبيط المؤقت لهذا البروتين يساعد في تأخير ظهور أعراض الشيخوخة المبكرة.

وتم تحديد دور بروتين "IL-17" المحوري في شيخوخة الجلد، إذ اكتشف الباحثون أن بعض الخلايا المناعية في الجلد تظهر مستويات عالية منه خلال عملية الشيخوخة، ما يساهم في حدوث حالة التهابية.

بعد تثبيط هذا البروتين، لاحظ العلماء تأخر ظهور أعراض الشيخوخة، مثل ضعف نمو بصيلات الشعر، وفقدان الماء عبر الجلد، وبطء التئام الجروح، والعلامات الجينية للشيخوخة.

وشارك فريق من معهد الأبحاث في الطب الحيوي (IRB Barcelona) بالتعاون مع المركز الوطني للتحليل الجيني (CNAG) في الاكتشاف، وأكدوا أن بروتين "IL-17" يلعب دورًا رئيسيًا في شيخوخة الجلد.

توصل الفريق في دراسة ضخمة إلى أن تثبيط هذا البروتين يسبب ظهور أعراض الشيخوخة المبكرة وبحسب مقالة نُشرت في مجلة "scitechdaily" العلمية، يقلل منع وظيفة بروتين "IL-17" من الحالة المؤيدة للالتهابات ويؤخر ظهور السمات المرتبطة بالعمر في الجلد.

وقد نشر العلماء نتائج البحث في مجلة "Nature Aging"، وتفتح هذه النتائج آفاقًا جديدة في تطوير العلاجات لتحسين صحة شيخوخة الجلد.