سيامة كاهن لبناني جديد في الكنيسة الكاثوليكية الجامعة العالمية

جرت مراسم سيامة اللبناني جان عازار كاهنا على مذابح الكنيسة الكاثوليكية الجامعة العالمية في كاتدرائية تارب في فرنسا، بوضع أسقف تارب ولورد المطران جان مارك ميكا يده عليه.



واحتفل الكاهن الجديد بقداسه الأول في مقام سيدة لورد، بمشاركة الآلاف من المصلين، شاكرا للرب كل عطاياه ونعمه "لا سيما نعمة الكهنوت التي سيحملها في قلبه في كل حياته بكل أمانة وإخلاص ليكون خادما صالحا للكنيسة وأبنائها"، داعيا أن "يعم السلام والإستقرار في العالم وفي وطنه لبنان الذي فيه عرف المسيح وعمل بحسب تعاليمه ومن كنائسه انطلقت دعوته".



يذكر أن الكاهن الجديد من خريجي مدرسة الحكمة في بيروت.