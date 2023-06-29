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الخميس 29 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

استكمال أعمال رصف الشوارع وإزالة التعديات بحي دار السلام

اعمال رصف الشوارع
اعمال رصف الشوارع
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قام حي دار السلام بقيادة اللواء عبدالتواب رفعت، رئيس الحي، بشن حملة لإزالة التعديات والمخالفات واعمال نظافة بنطاق الحي.. تم نظافة وتجريد ورفع التراكمات بالتعاون مع فرع هيئة النظافه بدار السلام للمناطق التالية: 
- اعلي الطريق الدائري.
- شارع الإمامين.
- شارع الفيوم ومحيط مجمع المدارس.
- شارع الاسلام ومدخل حارة النمر امتداد شارع مخيمر.

كما تم الانتهاء من اصلاح  ماسورة مياه مكسوره بشارع الفيوم وجاري اصلاح الطريق وإعادة الشئ لأصله.

كما واصل الحي أعمال رصف شارع الفيوم بحي دار السلام، لإنجاز الخطة الاستثمارية ٢٣/٢٢في موعدها.

إصلاح ماسورة مياه ازالة التعديات حي دار السلام حملة لإزالة التعديات