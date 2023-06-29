استكمال أعمال رصف الشوارع وإزالة التعديات بحي دار السلام

قام حي دار السلام بقيادة اللواء عبدالتواب رفعت، رئيس الحي، بشن حملة لإزالة التعديات والمخالفات واعمال نظافة بنطاق الحي.. تم نظافة وتجريد ورفع التراكمات بالتعاون مع فرع هيئة النظافه بدار السلام للمناطق التالية:

- اعلي الطريق الدائري.

- شارع الإمامين.

- شارع الفيوم ومحيط مجمع المدارس.

- شارع الاسلام ومدخل حارة النمر امتداد شارع مخيمر.

كما تم الانتهاء من اصلاح ماسورة مياه مكسوره بشارع الفيوم وجاري اصلاح الطريق وإعادة الشئ لأصله.

كما واصل الحي أعمال رصف شارع الفيوم بحي دار السلام، لإنجاز الخطة الاستثمارية ٢٣/٢٢في موعدها.