اقرأ غدا في "البوابة".. الأزهر ودول عربية وإسلامية يدينون سماح سلطات السويد بإحراق القرآن أول أيام الأضحى

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 30 يونيو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

دعوة صريحة للعداء وإشعال الفتن.. الأزهر ودول عربية وإسلامية يدينون سماح سلطات السويد بإحراق القرآن أول أيام الأضحى

دعوات بمقاطعة المنتجات السويدية بعد تكرار الانتهاكات تجاه المصحف الشريف

باسل عادل مؤسس «كتلة الحوار» في ندوة «البوابة:».. الدولة قادرة على العبور رغم الأزمات الاقتصادية.. الكتلة شجعت الإعلان عن تيارات ليبرالية أخرى وانتظروا الإعلان عن حزب «الحوار» قريبًا

فى حوار مع مجلة «فالير أكتويل» الفرنسية.. عبدالرحيم على: روح المقاومة ضد التطرف

الإسلامي تكاد تكون غائبة في أوروبا

«الإخوان» أعادوا تنظيم أنفسهم في القارة العجوز.. والخطر قادم علاقات وثيقة تربط التنظيم بشبكات إرهابية في أمريكا اللاتينية

«تحرير أفغانستان:» بلادنا أصبحت ملاذًا آمنًا للإرهاب العالمي

ميليشيات إيران في سوريا تواجه أزمة هروب المجندين