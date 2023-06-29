سليمان شفيق يُدين واقعة حرق القرآن الكريم في السويد

أعرب المفكر والكاتب الصحفي سليمان شفيق، عن استيائه حول واقعة حرق القرآن الكريم في السويد، حيث قال: "استنكر وبكل شدة قيام مجموعه من المتطرفين في دولة السويد بحرق المصحف في أول أيام عيد الاضحي، ومما يزيد أسفي أن يكون ذلك بأمر من محكمة سويدية وتحت إشراف الشرطة السويدية، متابعا: أؤكد ان هذه الجريمة تمثل اعتداء صارح علي العقائد والمقدسات، وأن ذلك يجافي كل المواثيق والاعراف الدينية ونطالب كل الدول العربية والإسلامية أن تقوم بمحاسبة الحكومة السويدية باعتبار ان ذلك من جرائم الكراهية.

وأهاب "شفيق" بوزارة الخارجية باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية متبعة في هذا الشان، وادعوا إلى مقاطعة البضائع السويدية.

الجدير بالذكر قيام لاجئ عراقي يقيم في السويد يدعى "سلوان موميكا" بحرق نسخة ورقية من القرآن الكريم وسط حراسة مشددة من الشرطة السويدية، أمام مسجد ستوكهولم الكبير، وجاء ذلك أمام أنظار المصليين فكان بمثابة عمل استفزازاي لَمشاعرهم وإهانة لمقدسات الملايين حول العالم.