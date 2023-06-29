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الخميس 29 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة حلوان يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقيادات الدولة والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو داعين المولى عز وجل أن يوفق مصر لمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء.

وأكد "قنديل" أن ثورة 30 يونيو تتواصل مع جهود الرئيس السيسي لإعلاء شأن الوطن بين الأمم وإقرار السلام في المنطقة العربية جنبا إلى جنب مع الإصلاح الشامل والتنمية.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن مصر تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو، تلك الأيام التي لا تزال حية في هذا الجيل الذى انتفض للحفاظ على وطنيته وهويته المصرية الأصيلة.

 

الرئيس عبد الفتاح السيس أعضاء هيئة التدريس 30 يونيو