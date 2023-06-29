رئيس جامعة حلوان يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

قدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقيادات الدولة والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو داعين المولى عز وجل أن يوفق مصر لمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء.

وأكد "قنديل" أن ثورة 30 يونيو تتواصل مع جهود الرئيس السيسي لإعلاء شأن الوطن بين الأمم وإقرار السلام في المنطقة العربية جنبا إلى جنب مع الإصلاح الشامل والتنمية.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن مصر تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو، تلك الأيام التي لا تزال حية في هذا الجيل الذى انتفض للحفاظ على وطنيته وهويته المصرية الأصيلة.