تايوان ترفض تصاريح دخول مسؤولين صينيين لحضور معرض للسياحة

رفضت وكالة الهجرة الوطنية التايوانية طلبات دخول مسئولين صينيين في مجال السياحة إلى البلاد، لحضور معرض للسفر الدولي من المقرر إقامته خلال الشهر المقبل.

وقالت وكالة الهجرة في بيان اليوم الخميس، إن منظمي معرض تايبيه الدولي للسفر وجهوا دعوة لمسؤولي السياحة الإقليميين من الصين، لكن طلباتهم رُفضت بعد مراعاة الوضع العام عبر مضيق تايوان مع بكين.

وأضافت أن هناك شكوك بشأن ضرورة مشاركة المسئولين الصينيين والإلحاح وعدم الاستغناء عن الأمر، ولذلك لم يتم الموافقة على طلباتهم.

وتعتبر الصين تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي جزءًا من أراضيها، كما أدت التوترات السياسية بين الجانبين وإغلاق الحدود بسبب جائحة كوفيد- 19 إلى تراجع التبادلات بينهما.

وكذلك تزال تحظر تايوان القادمون من الصين، على الرغم من أنها أعادت فتح حدودها أمام معظم السياح في شهر أكتوبر الماضي، كما لا تسمح الجزيرة أيضًا للمجموعات السياحية من أراضيها بدخول الصين، عكس المسافرين الأفراد يمكنهم إجراء ذلك بحرية.