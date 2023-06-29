الكرملين: استفزازات أوكرانيا في منطقة محطة "زابوروجيا" للطاقة النووية تشكل تهديدا مستمرا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس أن الاستفزازات الأوكرانية في منطقة محطة الطاقة النووية في زابوروجيا تشكل تهديدًا مستمرًا في المنطقة.

وقال بيسكوف، لوسائل الإعلام ردًا على سؤال عما إذا كانت موسكو ترى مخاطر من الاستفزازات الأوكرانية وسط التدريبات الطارئة التي تجريها كييف، "بالنسبة لخطر الاستفزازات من قبل النظام الأوكراني، فإن هذا التهديد مستمر، ولقد أظهر تخريب البنية التحتية في محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية هذا الأمر إلى أقصى حد".

وأضاف "في الآونة الأخيرة، زار ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة (زابوروجيا) للطاقة النووية والبعض منهم هناك الآن".. موضحًا "أنهم رأوا الوضع بأنفسهم وسجلوا الجهود التي تُبذل لضمان سلامة واستقرار تشغيل المحطة. وقد أقرت بذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية نفسها".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

يُشار إلى أن رئيس الإدارة العسكرية في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من منطقة زابوروجيا يوري مالاشكو أعلن، في وقت سابق من اليوم، عن بدء التدريبات التي ستقوم بها خدمات الاستجابة للطوارئ للتدريب على الإجراءات التي يتعين اتخاذها في حالة وجود خطر حدوث حالة طوارئ في منطقة زابوروجيا.

كما أعلن أيضًا رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية سيرجي ليساك أنه سيتم إجراء تدريبات مماثلة في مقاطعتي كريفوروجي ونيكوبول بالمنطقة.