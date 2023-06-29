الجريمة والعقاب.. الحبس 3 سنوات ينتظر المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالجمالية

واصل رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة التحقيقات مع 4 أشخاص جري ضبطهم بتهمة التنقيب عن الآثار في منطقة الجمالية، حيث اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، بعدما أوهمهم أحد الدجالين بوجود كنز أثري أسفل منزل أحدهم ( مالك العقار محل الواقعة) ليقرر الاستعانة بباقي المتهمين وهم صديقه واثنين من أقاربه لاستخراج الكنز، إلا أنهم فوجئوا بالقاء القبض عليهم واقتيادهم لقسم الشرطة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بتنقيب بعض الأشخاص عن الآثار داخل محل كائن بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المُشار إليه وأمكن ضبط 4 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المحل المُشار إليه ملك أحدهم

وعُثر بداخله على حفرة بعمق 5 متر، والأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



قال المستشار القانوني، السيد حجازي ، في تصريحات لـ"البوابة نيوز": يعاقب كل من نقب عن الآثار بالحبس من سنة وحتى 3 سنوات حيث إن الدولة وضعت قانونًا لحماية الآثار والحفاظ عليه .

وأضاف "حجازي"، أنه في حالة ضبط أحد الاشخاص بحوزته قطعة أثرية يعاقب بالسجن المؤبد 25 سنة، مشيرًا إلى أن المادة 42 نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شيء من ذلك.

وأوضح أنه يعاقب كل من قام بتهريب أثر خارج البلاد، بالسجن المؤبد 25 سنة وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه.