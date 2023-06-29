كتم أنفاسها حتى الموت.. مقتل الطفلة "آيتن" على يد والدها بالإسكندرية

دائما ما يكون الأب هو درع الأمان والطمأنينة والحماية لأطفاله هؤلاء الأبرياء الذين يكونون ضحايا التفكك الأسري ويدفعون ضريبة الخلافات الزوجية وانفصال والديهما، حيث يضطر الأبناء إما للإقامة مع زوجة الأب التي تكون بمثابة آلة تعذيب لهم وتحاول التفرقة والمكيدة بين زوجها وأبنائه ليس لسبب معلوم سوى أنهم ليس أبناء بطنها، أو يلجأ الأبناء للرضوخ والمعيشة مع زوج الأم الذي يكون أقسى وأشد غلظة عليهم لرؤيته أن هؤلاء الأطفال ليسوا من صلبه ولا حاجة له في تربية أبناء رجل آخر.

الواقعة التي أمامنا كان مصدر الأمان هو القاتل، الأب الذي تجرد من كل معاني الأبوية وألقي بها بعيداً وارتدى بدلاً منها عباءة الشيطان الذي راح ينهي حياة طفلته البالغة من العمر 3 سنوات كتما لنفسها حتى الموت انتقاماً من والدتها، لتفيض روحها البريئة إلى خالقها وتترك حياة انتهت قبل بدايتها منذ انفصال والديها.

تفاصيل تلك الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان بمديرية أمن الإسكندرية بدأت بتلقى بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة طفلة أمام شقة بعقار بشارع عزيز أنطوان بمنطقة السيوف شماعة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن العقار مكون من 6 طوابق، ووجود جثة أمام الشقة رقم 3 بالطابق الثاني، لطفلة مجهولة، عمرها 3 سنوات، ملفوفة داخل البطانية ترتدي كامل ملابسها و"حفاضة" وحذاء أسود.

مالك الشقة، قرر أنه عثر على الجثة أمام باب شقته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو قير العام تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت طبيبا شرعيا لتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير وافٍ عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها وتسليم الجثمان لذويه لإجراء مراسم الدفن.

بإجراء التحريات أمكن تحديد هوية الطفلة وتبين أنها تدعى "آيتن" 3 سنوات، وأن والدها المدعو "عمر" صاحب الـ29 عاما وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مع طليقته والدة الطفلة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبعرضه أمام النيابة العامة التي واجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها، فقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وجدد قاضى المعارضات حبسه 15 يوما، واصطحب فريقا من النيابة العامة المتهم إلي مسرح الجريمة لإجراء محاكاة ومعاينة تصويرية وتمثيل جريمته وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.