"الداخلية" تذيع فيلم تسجيلى يستعرض تطور منشآت الوزارة ‏بمناسبة ثورة 30 يونيو.. فيديو

‏فى ذكرى ثورة 30 يونيو، اذاعت وزارة الداخلية اليوم فيلم تسجيلي بعنوان الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية.

في نفس السياق استعرض الفيلم التسجيلى أوجه التطوير الذى شهدته منشآت وزارة الداخلية وخدماتها الجماهيرية تماشيًا مع ما تشهده جميع قطاعات الدولة من تطوير وبناء فى الجمهورية الجديدة.

في سياق اخر تواصل كافة قطاعات وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.

تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلًا عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة، ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.