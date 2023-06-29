"الشناوي": قطاع الطاقة وإمدادات التيار الكهربائي شهدت طفرة كبيرة منذ قيادة السيسي

قال المهندس احمد صلاح الشناوي وكيل شعبه الهندسه الكهرببه بالنقابه العامه للمهندسين، في عام 2014 منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم كان انتاج الكهرباء في مصر 22 الف ميجا وات والطاقه الكهربيه المطلوبه 29 الف ميجا وات، وده كان نتيجته انقطاع الكهرباء عن المشتركين لمده لاتقل عن 3 او 4 ساعات يوميا، وكانت جميع مظاهر الحياه اليوميه شبه متوقفه، محطات تموين السيارات لاتعمل، وفاه الاطفال في الحضانات، حدوث حالات اختناق في المصاعد توقف المصانع عن العمل هروب المستثمرين وضع كارثي بكل المقاييس.

ومنذ تولي الرئيس اعتبر الكهرباء امن قومي، واخذ على عاتقه حل هذه المشكله من جذورها، وتم اتخاذ عدد من الحلول السريعة، مثل استخدام اللمبات الليد وتشجيع بناء محطات الطاقه الشمسيه فوق اسطح المباني وخاصه الوزارات والمباني الحكوميه والبدء فورا في ادخال محطات الكهرباء المتوقفه عن العمل بسبب توقف اعمال الصيانه، نتيجه المظاهرات والاضراب عن العمل.. ولاننسي الدور المهم الذي قامت به وزاره البترول في امداد محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيل المحطات.

وفي مارس 2015 تم انعقاد مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ وفيه تم التعاقد مع شركه سيمنز الالمانيه وهي من اكبر الشركات العالميه في مجال الطاقه الكهربيه لبناء ثلاث محطات عملاقه في بني سويف والعاصمه الاداريه الجديده والبرلس، وهي محطات حديثه تعمل بالدوره المركبه لتحقيق اقصي استفاده في انتاج الكهرباء، وتتكون كل محطه من 4 وحدات وقدره كل محطه 4800 ميجا وات وبطاقه اجماليه للثلاث محطات 14400 ميجاوات .

وفي مجال الطاقه الجديده والمتجدده، تم انشاء محطه بنبان في اسوان لانتاج الكهرباء من الطاقه الشمسيه وتعتبر من اكبر محطات الطاقه الشمسيه في العالم وتبلغ طاقتها الانتاجيه 1546 ميجاوات .

وكذلك تم انشاء محطه جبل الزيت لانتاج الكهرباء من طاقه الرياح وهي من اكبر محطه طاقه رياح في العالم بطاقه انتاجيه 582 ميجاوات، ويبلغ انتاج الطاقه الكهربيه في مصر الان 65 الف ميجا وات، اي تضاعفت ثلاث اضعاف خلال سبع سنوات.

ولايقتصر الامر علي محطات انتاج الكهرباء، بل تم انشاء الكثير والكثير من محطات المحولات علي مختلف الجهود الكهربيه 500و66و220 ك.ف، وذلك لاستقبال الطاقه الكهربيه الهائله المنتجه من محطات الكهرباء وتغيير سعه المحولات من 25 ميجاوات امبير الي 40 ميجافولت امبير.

وبخصوص شبكه التوزيع، تم تغيير محولات التوزيع باخري جديده وتغيير الخطوط الهوائيه بكابلات ارضيه حفاظا علي ارواح المواطنين والتوسع في تركيب العدادات مسبوق الدفع.

وقال، في النهايه حصلنا علي شبكه كهربيه قويه ومتزنه قادره علي تلبيه احتياجات جميع المواطنين والمستثمرين من الطاقه الكهربيه وشبكه كهربيه مستقره لايوجد بها اي انقطاع للتيار الكهربائي، قادره علي تلبيه الطاقه الكهربيه لكل المشروعات القوميه مثل العاصمه الاداريه الجديده والعلمين والمنصوره الجديده الخ.. بالاضافه الي مشروعات النقل مثل مترو الانفاق والمونوريل والقطار الكهربي السريع.