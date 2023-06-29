خبراء الإعلام في ضيافة مهرجان تخرج طلاب كلية الآداب جامعة بنها

الخميس 29/يونيو/2023 - 06:18 م

عقدت كلية آداب قسم اعلام بجامعة بنها مهرجانها السنوي لعرض مشروعات التخرج الخاصة بقسم الصحافة يوم الاثنين الماضي لعام 2023، تحت رعاية أ.د / جمال سوسة رئيس جامعة بنها، وأ.د / تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د / محمد أبو عرب عميد الكلية، أ.د / عربي الطوخى وكيل الكلية، أ.د / سمية عرفات رئيس قسم اعلام.

واستضافت الكلية مجموعة من أبرز خبراء الإعلام الممارسين من بينهم: الاستاذ علي محمود مدير تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية، والاعلامى أحمد بدوي مدير تحرير الجمهورية، والاستاذ محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر.

وفي هذا السياق عرض مجموعة من طلاب القسم مشروع تخرجهم وكان تحت عنوان " متر مربع " في كل شبر حكاية، وتحتوي هذه المجلة علي المشكلات والقضايا الموجودة داخل الشارع المصري وكيفية حلها لتعريف المواطنين بالقانون الذي يحميهم وبعض الأمور الذي لم يكونوا علي درايا بها وناقشت المجلة أيضًا قضية من القضايا المهمه التى تواجهه أو تعوق تطوير اي دولة وهي مشكلة التسول وتم شرح ذلك في ملف منفرد خاص بيه وقاموا بمناقشة فيه التسول بأنواعه ( علي أرض الواقع، المقابر، الالكتروني ).

حيث أشادت اللجنة بالمشروع قائلة أن مجلة " متر مربع " مترها واسع وليس له مقياس وأشتمل علي جميع المشكلات والقضايا، وضم معظم الموضوعات التي تعاني منها الشارع المصري متناولة بشكل موضوعي ووصفوا هذه المجلة بأنها مجلة رائعة وكما أسمو علي إخراج المجلة وبعض الحوارات داخلها.

وفي نهاية المناقشة عرضت اللجنة النتيجة لجميع المشروعات،فحصلت هذه المجلة علي مرتبة أفضل عنوان.

وكان فريق عمل مشروع " متر مربع " يحتوي علي:

الاشراف: أ.م.د / فتحي ابراهيم، أ/ ريهام الخولي

هيئة التحرير: ( منة الله فتوح، آية عصام رجب، آلاء محمد عبد المقصود، آلاء فريد عبد الفتاح، أسماء فوزي محمود، أسماء أحمد محمد، أمل أمجد إسماعيل، أمل محمد شاهين، أميرة ياسر سعيد، أميرة عبد العظيم مصطفي، إيمان سالم سيد، بسنت أمين محمد، صفا عاطف عطية، مي ياسر بهجات، مريم حمدينو حسين، منار سعيد عبد الله، ندا رئيف امام، نورهان محمود غنيمي، هاجر حسام كمال، همس محسن، ياسمين إمام السيد)

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