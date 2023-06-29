خبير: مصر تطورت تكنولوجيا بشكل سريع خلال الـ10 سنوات الماضية

قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن تقدم الدول يقاس بالتقدم التكنولوجي الذي تمتلكه، لأن جميع اتجاهات الحياة في الوقت الحالي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا.

وأضاف مصطفى خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز' مساء اليوم الخميس، أن ما قامت به مصر في تطوير مجال التكنولوجيا في السنوات الماضية الأخيرة قامت به الدول الأخرى في 50 عاما، مشيراً إلى أن مصر تطورت تكنولوجيا خلال الـ 10 سنوات الماضية بشكل سريع.

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الدولة بدأت بتطوير مجال التكنولوجيا بداية من تحسين البنية التحتية وخدمة الإنترنت وتوصيل كابلات جديدة من أجل ربط جميع الأجهزة الحكومية ببعضها البعض في جميع المحافظات.