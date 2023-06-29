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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"متخصص": دور الدولة فارق في تطوير المنظومة التعليمية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن الدولة في السنوات الأخيرة بذلت دورا كبيرًا وفارق في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي.

وأضاف شحاتة خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن التعليم المصري تم وضعه في إطار المنافسة العالمية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل بناء إنسان جديد في ظل الجمهورية الجديدة.

وتابع أن الجامعات أخذت خطوات متقدمة للوصول إلى التصنيفات الدولية ومستمرة في تطوير عملياتها التعليمية.

وأوضح، أنه منذ عام 2014 بدأت المسيرة لبناء التعليم بداية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الابتدائية ووضعها في إطار المنافسة العالمية.

إكسترا نيوز البحث العلمي التعليم الجمهورية الجديدة