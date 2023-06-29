مدير أمن شمال سيناء يهنئ المحافظ بعيد الأضحى المبارك

قدم اللواء ممدوح أبو زيد، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، التهنئة الي اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بعيد الأضحى المبارك، خلال زيارته الي المحافظ في مكتبة بديوان عام المحافظة.

كما قدم مدير الأمن التهنئة إلى أبناء محافظة شمال سيناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ناقلًا تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إلي أبناء سيناء، مشيرًا إلي أن سيناء تشهد استقرارًا امنيا كبيرًا بفضل جهود قوات الشرطة والقوات المسلحة.

من جانبه أشاد المحافظ بجهود رجال الشرطة في تحقيق الاستقرار والانضباط الأمني في مختلف ربوع المحافظة، موجهًا الشكر لكافة رجال الشرطة على الجهود المبذولة لحماية الوطن والمواطنين.

وأشار المحافظ إلي تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة على أرض شمال سيناء بفضل توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وتحت اشراف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.