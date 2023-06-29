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الخميس 29 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

صندوق النقد يختتم مراجعاته مع الكونغو ويوافق على قرض 203.3 مليون دولار

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
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اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاستعراض الرابع بموجب ترتيب التسهيلات الائتمانية الموسعة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية فيما أقر الصندوق قرض قيمته 203.3 مليون دولار أمريكي.

وذكر الصندوق -في بيان- أن قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سمح بصرف فوري قدره 203.3 مليون دولار أمريكي، نظرًا لارتفاع مخاطر التوقعات الاقتصادية والحاجة إلى الاستمرار في بناء الاحتياطيات الأجنبية.

وأكد الصندوق أن الضغوط الاقتصادية الكلية المستمرة والمخاطر التي تلوح في الأفق تتطلب سياسة مالية حكيمة من جانب الكونغو، للحفاظ على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي، تدعمها سياسة نقدية أكثر صرامة للحد من الضغوط التضخمية.

واعتبر الصندوق أن برنامجه مع حكومة الكونغو الديمقراطية يركز على ضبط أوضاع المالية العامة من خلال تعبئة الإيرادات المحلية، والحد من الإنفاق وتعزيز كفاءة الإنفاق؛ وبناء الاحتياطيات والقدرة على صياغة السياسات وتعزيز الحوكمة.

الكونغو الديمقراطية صندوق النقد الدولي قرض