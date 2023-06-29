ستولتنبرج يشيد بالشراكة بين الناتو والاتحاد الأوروبي.. وكييف تطلب توضيحًا حول موقف عضويتها

أشاد الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلنطي (الناتو) ينس ستولتنبرج بالشراكة بين الحلف والاتحاد الأوروبي والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

ووصف ستولتنبرج، لدى وصوله لحضور القمة الأوروبية التي تبدأ اليوم في بروكسل، الشراكة بين الناتو والاتحاد الأوروبي بأنها أساسية لمواصلة الدعم لأوكرانيا والاستجابة للتحديات الحرجة الأخرى.

وأضاف: "يظهر التمرد الذي رأيناه في نهاية الأسبوع أن هناك تصدعات وانقسامات داخل النظام الروسي. في الوقت نفسه، من المهم التأكيد على أن هذه أمور روسية داخلية"، بحسب الموقع الرسمي لحلف الناتو.

وتتجه كل الأنظار صوب ستولتنبرج ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في قمة الاتحاد الأوروبي اليوم لأن وجودهما سيؤكد الأهمية التي يوليها زعماء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 لحماية جناحهم الشرقي من التدخل الروسي وتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا. ومن المقرر أن يلقي زيلينسكي كلمة أمام القمة عبر رابط فيديو.

وفي السياق، أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن الوقت قد حان للحصول على توضيح بشأن عضوية أوكرانيا في (الناتو).

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، وفق بيان نشره كوليبا على حسابه الرسمي بموقع /تويتر/ اليوم، وأوردته وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وكتب كوليبا: "خلال مكالمتنا اليوم، أثنيت على الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج لجهوده لإنجاح قمة الناتو في فيلنيوس. وتواصل أوكرانيا العمل بنشاط مع جميع حلفاء الناتو لإقناعهم بأن الوقت قد حان لتوضيح عضوية أوكرانيا في الحلف".

كان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف قد صرح بأنه خلال قمة الناتو في فيلنيوس الشهر المقبل، تتوقع أوكرانيا تلقي ضمان بدعوة للانضمام إلى الناتو بعد انتصار الدولة في الحرب، إذ أن الشروط الأساسية الثلاثة لكونها عضوا في الحلف قد نفذت بنجاح.