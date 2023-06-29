بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة على محور الضبعة

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 57 على محور الضبعة، وتم نقل المصابين لمستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

استقبل مستشفى الضبعة المركزي 7 أشخاص يعانون من إصابات مختلفة إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على محور الضبعة.

المصابون:

1. روان عبد الكريم أحمد 16 سنة، مقيمة المرج القاهرة، تعاني من جرح قطعى بالجبهة حوالى 10سم وسحجات بالجسم.

2. شيماء هاشم مصطفى 34 سنة، مقيمة المرج القاهرة، تعاني من كدمه في الرأس والكوع الأيمن والقدم اليمنى.

3. هانى أحمد محمد سالم 42 سنة، مقيم المرج القاهرة، يعاني من كدمه بالظهر.

4. أحمد هاني أحمد 8 سنوات، مقيم المرج القاهرة، يعاني من كدمه بالظهر.

5. حمزه عبد الكريم أحمد 5 سنوات، مقيم المرج القاهرة، يعاني من سحجات بالوجه.

6. رحمه عبد الكريم أحمد 10 سنوات، مقيمة المرج القاهرة، تعاني من كدمه بالوجه.

7. عمر هانى أحمد 10 سنوات، مقيم المرج القاهرة، يعاني من سحجات بالجسم.

تحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.