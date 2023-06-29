تراجع سعر الذهب في مصر بنهاية معاملات ثاني أيام العيد والمحدد اليوم الخميس الموافق 29- 6-2023، بمقدار 15 جنيه في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.
وسجل سعر عيار 24 حوالي 2589 جنيه للبيع و 2611 جنيه للشراء و عيار 21 نحو 2265 جنيه للبيع و 2285 جنيه للشراء.
بلغ سعر عيار 18 حوالي 1941 جنيه للبيع و 1959 جنيه للشراء وعيار 14 نحو 1510 جنيه للبيع و 1523 جنيه للشراء.
سجل سعر أوقية الذهب حوالي 80.5ألف جنيه للبيع و 81.215 ألف جنيه للشراء و الجنيه الذهب نحو 18.12 ألف جنيه للبيع و 81.215 ألف جنيه للشراء.
وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.6 مليون جنيه للبيع و 2.611 مليون جنيه للشراء و الجنيه الذهب نحو 18.12 ألف جنيه للبيع و 18.28 ألف جنيه للشراء.
اقتصاد
الذهب يتراجع 15 جنيها في نهاية تعاملات ثاني أيام العيد
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تراجع سعر الذهب في مصر بنهاية معاملات ثاني أيام العيد والمحدد اليوم الخميس الموافق 29- 6-2023، بمقدار 15 جنيه في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.
تراجع سعر الذهب في مصر بنهاية معاملات ثاني أيام العيد والمحدد اليوم الخميس الموافق 29- 6-2023، بمقدار 15 جنيه في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.