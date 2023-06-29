النمسا وأيرلندا ومالطا يصرون على حيادهم العسكري في أزمة أوكرانيا

أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر أن دعم أوكرانيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية هما محور المحادثات في قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة حاليا في بروكسل.

وقال نيهمر في تصريح اليوم إن صياغة الالتزامات الأمنية المستقبلية للاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا أدت إلى دعوة الدول المحايدة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن كل من النمسا وأيرلندا ومالطا يصرون على حيادهم العسكري.

وأوضح المستشار أن لجنة الاتحاد الأوروبي الرئيسية بالبرلمان اتفقت على ضرورة أن يؤخذ الحياد النمساوي في الاعتبار بشكل صريح في نتائج القمة عندما يتعلق الأمر بالقرارات العسكرية لأوكرانيا.

وأضاف نيهمر أنه وفقًا لمسودة القمة تريد قمة الاتحاد الأوروبي إعادة التأكيد على استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدة عسكرية متجددة لأوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا.