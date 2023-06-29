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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"نقل النواب": 30 يونيو ثورة شعبية حققت معجزة على جميع المستويات

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد
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قال النائب علاء عابد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي، إن ثورة 30 يونيو حافظت على وحدة مصر ، لافتا إلى أن  تلك الثورة الشعبية  حققت معجزة ، على كافة المستويات  ، وأثبتت أن الشعب المصري العظيم قادر على تحقيق المستحيل ، ونزول المصريين بالملايين في الشوارع  ، ورفضهم أي مساومات على وطنهم وإصرارهم على الحفاظ على الهوية المصرية .
وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أن  ما تحقق في مصر خلال العشر سنوات الماضية من إنجازات، يؤكد أن المصريين كانوا على حق عندما عبروا عن إرادتهم ورغبتهم بضرورة التغيير ، والحفاظ على وحدة الشعب المصري .

أوضح عابد ،  أهمية الدور الوطنى الهائل، الذي لعبته القوات المسلحة المصرية ، وانحيازها  لإرادة أبناء الشعب المصري والدفاع عن رغبتهم ، حيث وقفت بجوار الشعب و انحازت له بشكل واضح في مواجهة الجماعة الإرهابية وأنصارها وحافظت على تراب الوطن الغالي .


وأضاف أن ثورة 30 يونيو غيرت مسيرة هذا الوطن ،  وجاءت ببطل وقائد عظيم وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أحدث ثورة تنموية حقيقية فى مصر، رغم كل الظروف والتحديات التى واجهها وأعاد لمصر ثقلها الإقليمي والدولي .

وهنأ عابد   الرئيس السيسي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود ، ورجال الشرطة المصرية وجميع أبناء الشعب المصري، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة .

النائب علاء عابد 30 يونيو الرئيس عبد الفتاح السيسي