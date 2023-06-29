الاتحاد الأوروبي يحث على ضرورة احترام قرارات المحكمة الدستورية في البوسنة والهرسك

حث الاتحاد الأوروبي على ضرورة احترام قرارات المحكمة الدستورية في جمهورية البوسنة والهرسك، مؤكدا أنها نهائية وملزمة ويجب تطبيقها في جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي؛ تعليقا على تصويت نواب الكيان الصربي في البوسنة لصالح تعليق الاعتراف بالأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية في الدولة البلقانية.

وذكر البيان أن الجمعية الوطنية لجمهورية صرب البوسنة "صربسكا" لا تملك سلطة اتخاذ قرار بعدم تطبيق قرارات المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك. وبالتالي، فإن تصويت الأمس على جعل قرارات المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك غير قابلة للتطبيق في جمهورية صربسكا ليس لها أساس قانوني.

وأضاف البيان أن التصويت يمثل خروجًا واضحًا عن التوقعات التي صاحبت منح وضع مرشح الاتحاد الأوروبي للبوسنة. كما أن تعليق التعاون بشأن تحقيق الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي أمر مؤسف ويتعارض تمامًا مع رغبات ومصالح جميع مواطني البوسنة والهرسك.

وتابع أن الاتحاد الأوروبي أظهر باستمرار أنه شريك مخلص للبوسنة والهرسك مع التزام لا لبس فيه تجاه البلاد ومنظور انضمامه إلى الاتحاد الأوروبي كدولة واحدة وموحدة وذات سيادة.

وتنقسم الدولة الصغيرة الواقعة في البلقان بين كيان صربي هو "جمهورية صرب البوسنة" يسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي واتحاد فيدرالي كرواتي مسلم، يرتبطان ببعضهما عبر سلطة مركزية غالبًا ما تشهد مشاحنات سياسية عديدة.