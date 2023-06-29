نورا علي: ثورة 30 يونيو أعادت للوطن مكانته.. ومنحت السياحة قبلة الحياة

هنأت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة.



قالت نورا علي، في تصريحات صحفية إن ثورة 30 يونيو كلمة السر التي أعادت للوطن مكانته، وحافظت على هويته من التجريف، وكشف زيف الجماعات المتأسلمة.

وأشارت رئيس لجنة السياحة، إلى أن الثورة ساهمت في تجميل كل ما هو قبيح، واصلاح كل ما هو فاسد، وتنظيم كل ما هو عشوائي، ورسخت قواعد الجمهورية الجديدة بمعالمها العالمية الرحبة..

وتابعت: "تظل ٣٠ يونيو علامة فارقة ونقطة مفصلية في تاريخ الدولة المصرية حيث لفظت كل من هو خائن وكاره لهذا الوطن وكتبت نهاية جماعات الكفر والظلام"..

واستطردت: "كما منحت الثورة قبلة الحياة إلى قطاع السياحة وحولته لقطاع آمنٍ وصلب قادر على مواجهة الصدمات وتحقيق التنمية المستدامة وعززت من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية".