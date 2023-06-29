توزيع 21 طنا ونصف لحوم على غير القادرين بكفرالشيخ

أشاد، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بتوزيع جمعية الأورمان، قرابة الـ21 طنا ونصف لحوم على غير القادرين، بمدن وقرى المحافظة.

وشهدت مجازر كفر الشيخ، ذبح الأضاحي، لليوم الثاني على التوالي، من قبل جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، من أول أيام الأضحى المبارك، وتستمر إلى عصر أخر أيام التشريق، وتحت إشراف الطب البيطري ـ بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبالتعاون مع نمديرية التضامن الاجتماعي.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصةً في الأعياد والمناسبات.

أشاد محافظ كفر الشيخ، بجهود جمعية الأورمان التي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكدة على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر، مشيراً إلى الدور الذى تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر إحتياجاً، وتكثيف المساعدات بها، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

أكدت الدكتورة حسناء يونس،وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان خصصت 21 ألف و500 كيلو لحوم بلدى ومستوردة توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة كفرالشيخ،بالتعاون مع اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان،بإشراف العميد عصام أحمد، مدير جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، ومتابعة الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.



من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن لحوم الأضاحي البلدية التى يتم توزيعها في محافظة كفر الشيخ تتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية وسوف يتم الذبح والتشفيه والتعبئة تحت إشراف الأطباء البيطريين .

وأشار شعبان إلى أن الجمعية، بدأت ذبح الأضاحي من أول أيام عيد الأضحى المبارك بذبح رؤوس المواشي المستوردة، وتستمر في ذبحها، ويتم تعبئتها وشحنها ونقلها الى مصر وفق أحدث الطرق العالمية، وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، وكذلك تحت إشراف المراكز الاسلامية فى البلاد المستورد منها اللحوم، يأتى ذلك ضمن مشروع "صك الأضحية" الذي تطلقه الجمعية.

وأوضح شعبان أن ما يتم ذبحه من اللحوم الأضاحى البلدى، والمستورد لصالح الجمعية مليون و350ألف كيلو لحوم، تقريباً وأن حصة محافظة كفرالشيخ 21 ألف و500 كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بجميع مراكز المحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان قد استفدت دار الافتاء المصرية فى مشروع صك الأضحية وجميع خطواته وشرعية ذبح الأضاحي خلال أيام التشريق خارج بلد المضحي وتوزيعها بعد انتهاء أيام عيد الأضحى وإجازة دار الإفتاء مشروع صك الأضحية واعتبرته من السنة الحسنة واجازات جميع ما استفدت عليه الأورمان حول هذا الموضع.