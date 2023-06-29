وفاة حاجة من القليوبية يوم وقفة عرفات ودفنها في الأراضي المقدسة

توفيت الحاجة خديجة لبيب محمد عفيفي، المقيمة بقرية كفر العرب التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، يوم وقفة عرفات أثناء أدائها مناسك الحج لهذا العام، وجرى دفنها مغرب يوم العيد، بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن المتوفاة لديها 4 أبناء وتتمتع بسمعة طيبة وحسن الخلق بين أبناء بلدتها، والذين ذكروها بكل طيب وأنها تستحق تلك الميتة والتي تدل على حسن الخاتمة، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، إصابة 1098 حاج بالإجهاد الحراري منذ بدء مناسك الحج.

وأوضحت الصحة السعودية، أن مراكز الإجهاد الحراري في جميع المستشفيات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تشهد زيادة مطردة في أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وتابعت أن عدد الإصابات بلغ حتى صباح اليوم 1098 إصابة، معللة أنها جاءت نتيجة عدم الالتزام بالتعليمات، مطالبة الحجاج بضرورة استخدام المظلة الشمسية طوال فترة النهار.