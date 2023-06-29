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الخميس 29 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط ‏92316 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 92316 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
(24950) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(1169) مخالفة السير بدون تراخيص.
(20) مخالفة موقف عشوائى.
(5) مخالفات لشروط التراخيص.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 

ياتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وزارة الداخلية ضبط 92316 مخالفة مرورية متنوعة