"مصايف الإسكندرية": رفع الرايات الخضراء بالقطاع الشرقي.. والصفراء والحمراء غربي المحافظة

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، رفع الرايات الخضراء بشواطئ القطاع الشرقي، بينما تم رفع الرايات الصفراء والحمراء في بعض شواطئ القطاع الغربي.

وذكرت الإدارة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن هناك حالة من الهدوء والاستقرار في حالة البحر والأمواج بكافة شواطئ القطاع الشرقي، مع وجود حالة بسيطة من عدم الاستقرار في شواطئ القطاع الغربي.

وأضافت أن شواطئ القطاع الشرقي حتى الآن حققت نسب إشغال بلغت 50%، بينما حققت شواطئ القطاع الغربي والعجمي نسب إشغال لم تزد عن 25% مع بداية اليوم.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء تعني أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر، وتعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.