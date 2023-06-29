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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجزائر تدين إحراق نسخة من القرآن الكريم من قبل متطرفين سويديين.. وتجدد دعوتها لنبذ التطرف

الجزائر
الجزائر
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أدانت الجزائر بأشد العبارات إقدام متطرفين سويديين على إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام المسجد الكبير بستوكهولم بعد الترخيص لهم من قبل السلطات السويدية بتنظيم مظاهرة لارتكاب هذا الفعل الشنيع وغير المسؤول.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان اليوم /الخميس/ - رفضها التام لهذا الحادث الاستفزازي، الذي ارتكب في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك.. مشددة على أن هذه الممارسات المشينة والمتكررة من شأنها إثارة الكراهية واستفزاز المشاعر الدينية للمسلمين والإساءة البالغة لقيم الحرية التي ترتكز عليها المجتمعات بما تحمله من معاني للإنسانية. 

كما جددت الجزائر دعوتها لإعلاء قيم التسامح والحوار والعيش المشترك ونبذ التطرف ومنع الإساءة لجميع الأديان ومقدساتها.

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