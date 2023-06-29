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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. شواطئ بورسعيد كاملة العدد ثاني أيام العيد

شواطئ بورسعيد كاملة
شواطئ بورسعيد كاملة العدد ثاني أيام العيد
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شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، اقبال كبير من المواطنين، اليوم الخميس، لقضاء عطلة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

ويقضى المواطنون من أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى أوقاتهم بين الاستمتاع بنسيم البحر والتريض والمشي على الشاطئ، وممارسة عدد من الألعاب الشاطئية مثل: كرة القدم والكرة الطائرة، فضلًا عن ركوب "البيتش باجي" والخيول والدراجات الهوائية، فضلا عن السباحة في مياه البحر.

ويعتبر الدخول لشاطئ بورسعيد بالمجان دون سداد أي رسوم، وهناك مبادرة لتخفيض الأسعار أطلقها مؤجري الشماسي والكراسي بالشواطئ الشعبية حيث يبلغ سعر تأجير الكرسي 10 جنيهات، ويمكن للأسرة الحصول على 5 كراسي وترابيزة وشمسية مقابل 80 جنيه فقط، بينما ترتفع الأسعار في الشواطئ السياحية.

من جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على  أن بورسعيد استقبلت آلاف الزائرين من جميع المحافظات، للاستمتاع بعطلة العيد في المحافظة، لافتا أنه وجه إدارة المصايف والشواطئ بالتنسيق مع رؤساء الأحياء بتوفير كافة سبل الراحة للمواطن، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسي وتكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطىء بورسعيد، ومتابعة أعمال تجميل ونظافة الشاطىء، فضلا على التأكد من خدمات القري السياحية لتكون على أعلى مستوى.

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